В 2023 году российские банки заработали рекордные 3,2 млрд рублей

Как сообщают в ЦБ России, в 2023 году российские банки заработали 3,2 млрд рублей, что стало рекордным показателем, если сравнивать с 2021 годом - прибыль в котором составляла 2,4 млрд рублей.

«Чистая прибыль в ноябре составила 268 млрд руб., что в целом соответствует результату октября - 256 млрд руб. Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября - около 387 млрд руб., а резервы выросли до 145 млрд руб. Это произошло из-за того, что банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации», - сообщил регулятор.

Также в ЦБ добавили, что за 11 месяцев 2023 года, количество прибыльных банков составило 285 с долей в активах сектора 99%.