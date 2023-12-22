Янковский нашел нужным обратиться к зрителям после финала сериала «Слова пацана»

Иван Янковский, известный своей ролью Вовы Адидаса в «Слове пацана. Кровь на асфальте», обратился ко всем зрителям в день выхода финальной серии.

На своей странице в социальных сетях актер выразил благодарность зрителям за их участие в путешествии по сюжету. Актер выразил недовольство сливом в Интернет демо версий 7-й и 8-й серии. Янковский завершил свое обращение к публике трогательными словами и публикацией кадра со съемочной площадки.

«Шагаем с Зимой вместе в прекрасное светлое будущее, это было ************* (прекрасное) путешествие. Спасибо, что смотрели, плакали, обсуждали, спорили», — пишет Иван.