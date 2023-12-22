Участник BTS нашел песню, которая чуть не погубила карьеру группы

Участник группы BTS Джин рассказал в документальном кинофильме «BTS Monuments: Beyond The Star», что композиция «Danger» могла поставить конец творческой деятельности этой группы.

BTS решили продолжить работу

Несмотря на большие надежды, песня так и не добралась до первого места в чартах, покинув их с треском уже в первый день. Это вызвало финансовые трудности для бойс-бенда. Участники группы почувствовали, что это может быть для них концом. Тем не менее BTS решили продолжить работу. Следующий альбом коллектива под названием «The Most Beautiful Moment in Life, Part 1» принес огромный успех.