Информинг » Знаменитости » Участник BTS нашел песню, которая чуть не погубила карьеру группы

Участник BTS нашел песню, которая чуть не погубила карьеру группы

Image 16+
Участник BTS нашел песню, которая чуть не погубила карьеру группы
Знаменитости
Источник фото: @bts.bighitofficial

Участник группы BTS Джин рассказал в документальном кинофильме «BTS Monuments: Beyond The Star», что композиция «Danger» могла поставить конец творческой деятельности этой группы. 

BTS решили продолжить работу

Несмотря на большие надежды, песня так и не добралась до первого места в чартах, покинув их с треском уже в первый день. Это вызвало финансовые трудности для бойс-бенда. Участники группы почувствовали, что это может быть для них концом. Тем не менее BTS решили продолжить работу. Следующий альбом коллектива под названием «The Most Beautiful Moment in Life, Part 1» принес огромный успех.

Информационное агентство «Informing»

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

Сегодня, 01:18

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов нашли повод помириться после ссоры

Вчера, 23:28

Филипп Киркоров рассказал о местонахождении Валерия Леонтьева

Вчера, 22:43

87-летний композитор Паулс нашел повод высказаться о поведении Пугачевой

Вчера, 22:43

Стилист Родина нашла самые провокационные наряды на «голой» вечеринке Ивлеевой

Вчера, 22:08

Найдена причина смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича в 43 года

Вчера, 21:33

Активисты написали жалобы в полицию на «голую» вечеринку Ивлеевой

Вчера, 21:08

Дочь Рязанова отреагировала на нелестные слова Михалкова

Вчера, 20:28

Сергей Соседов не нашел в своем увольнении с НТВ причастности Пугачевой

Вчера, 19:48

В последнем интервью Лайма Вайкуле заявила, что Россия катится к периоду каменного века

Вчера, 18:48

Журналисты рассказали, чем сейчас занимается артист из России Дмитрий Шевченко

Вчера, 18:38

«Голую вечеринку» с Собчак, Киркоровым и Биланом попросили проверить в Москве

Вчера, 17:13

Собчак тоже нашлась на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

Вчера, 16:13

Депутат Милонов об участниках вечеринки Насти Ивлеевой: «Стадо обезьян»

Вчера, 15:43

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в наряде, который частично открывает ее грудь

Вчера, 15:08

В сети нашли, чем закончился сериал «Слово пацана», как сложилась судьба главных героев

Вчера, 14:48

Афганистан, работа в Киеве и тревога за Украину: как живет Евгений Сидихин

Вчера, 11:43

Состоялась премьера переснятого финального эпизода сериала «Слово пацана»

Вчера, 11:28

Встреча с Асмус и неловкий поцелуй: жену Петрова вогнали в стресс на красной дорожке

Вчера, 10:38

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Вчера, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU