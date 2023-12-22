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Чем закончился сериал «Слово пацана» и как последняя серия отличается от слитого эпизода

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Чем закончился сериал «Слово пацана» и как последняя серия отличается от слитого эпизода
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Премьера восьмой серии «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась. Финал сериала значительно отличается от утекшей версии. Некоторые моменты были пересняты, а сцены, не представленные ранее, добавлены, пишут РИА Новости.

Требует справедливости после гибели Айгуль

Переснятая финальная серия начинается в милиции, где Марат требует справедливости от Ильдара после гибели Айгуль. Дядя Ильдар разговаривал с Пальто, после чего он освобождается. Кащей объявил, что компания с Вовой больше не нужна. Комсомолец пришел к Марату с грамотой за задержание опасного преступника.

Ильдар посетил Наташу в общежитии, и там разворачивается драматичная сцена с обвинениями в убийстве Желтого. Марат присоединился к комсомолу под взглядом Андрея. Пальто заявил, что тот больше не пацан.

Говорит, что уехать не может

Сцена драки сокращена, а Андрей оказался в итоге победителем. Наташа купила билеты в Адлер для себя и Вовы, но видит ориентир, возвращается к нему и говорит, что уехать не может. После любовной сцены они хотят сбежать на угнанных «жигулях», избегая поимки.

Информационное агентство «Informing»

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