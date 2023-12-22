В Саратове аж два раза завыли тревожные сирены

В настоящее время в городе Саратове проводится проверка систем оповещения, сопровождаемая звучанием тревожных сирен. Органы обеспечения безопасности жизнедеятельности просят всех граждан сохранять спокойствие во время проведения данной проверки.

Сирены с сигналом «Внимание всем»

Жители сообщают в соцсетях о слышимости сигналов оповещения в различных районах города, включая Заводской район, Ильинскую площадь, район Техстекло, а также окрестности «Политеха». Сообщается, что сирены с сигналом «Внимание всем» включат для проверки два раза - в 11:30 и 11:49. Об этом информирует региональное управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.