Сбросивший лишний вес рэпер Джиган появился на «голой» тусовке Ивлеевой без супруги

Слухи о возможных проблемах в семье снова стали предметом активного обсуждения из-за отсутствия рэпера Джигана в блоге его супруги Оксаны Самойловой. Кроме того, обеспокоенность у подписчиков вызвала новая фотография, где музыкант был сфотографирован вместе с неизвестной блондинкой. Снимок удален из блога артиста. А еще рэпер появился на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, где его супруги не было.

На нескольких снимках с тусовки похудевший артист показывал свое стройное тело без верхней одежды. Он также был сфотографирован с главной героиней вечера. Блогерша была одета в нижнее белье и прозрачную накидку. Пока ни Джиган, ни Самойлова данную ситуацию не сочли нужным комментировать.