Умирают, даже убрав вредную еду: Врач нашла причину, почему молодые люди угасают на глазах

Анна Кореневич, кардиолог и кандидат медицинских наук пояснила, что ухудшение состояния человека, даже без явных причин, часто связано с высоким уровнем стресса. Он может быть скрытым, и человек не всегда осознает свое состояние. Но уровень стресса постепенно растет, организм адаптируется, а в определенный момент может произойти сердечно-сосудистая катастрофа, приводящая к внезапной смерти в молодом возрасте.

При стрессе в крови повышается уровень кортизола, вызывая увеличение уровня плохого холестерина, повышение сахара, сгущение крови.

Важно избегать не только стресса, но и ограничивать потребление сахара, учитывая связь между употреблением углеводов и проблемами с сосудами.