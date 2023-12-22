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Умирают, даже убрав вредную еду: Врач нашла причину, почему молодые люди угасают на глазах

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Умирают, даже убрав вредную еду: Врач нашла причину, почему молодые люди угасают на глазах
Здоровье
Источник фото: @RobinHiggins

Анна Кореневич, кардиолог и кандидат медицинских наук пояснила, что ухудшение состояния человека, даже без явных причин, часто связано с высоким уровнем стресса. Он может быть скрытым, и человек не всегда осознает свое состояние. Но уровень стресса постепенно растет, организм адаптируется, а в определенный момент может произойти сердечно-сосудистая катастрофа, приводящая к внезапной смерти в молодом возрасте. 

При стрессе в крови повышается уровень кортизола, вызывая увеличение уровня плохого холестерина, повышение сахара, сгущение крови. 

Важно избегать не только стресса, но и ограничивать потребление сахара, учитывая связь между употреблением углеводов и проблемами с сосудами.

Информационное агентство «Informing»

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