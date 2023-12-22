Певец Агутин нашел в себе силы вернуться к работе после операции по удалению тромба

Советский и российский певец, автор песен и композитор Леонид Агутин возобновил работу. Он вернулся к своей творческой деятельности после экстренной госпитализации в стационар и операции по удалению тромба.

Видео со съемочной площадки фильма показывает певца и его звездную супругу Анжелику Варум, участвующих в съемках одного из новогодних телешоу «Я тебя люблю — Je t’aime» на канале Kion.

Агутина, госпитализированного в начале декабря с резкой болью в ноге, прооперировали по удалению тромба, и теперь он чувствует себя отлично.