Поклонники нашли связь между одиноким Сергеем Лазаревым и блондинкой Мией Бойко

Сергей Лазарев представил новую композицию к Новому году, записанную совместно с 26-летней Мией Бойко. Ранее исполнитель имел отношения с Лерой Кудрявцевой, поэтому его преданность блондинкам стала известной.

Одинокий певец признался, что он долгое время восхищался творчеством молодой артистки, поэтому высоко ценил ее вокальные данные и выразил желание сотрудничать. В конечном итоге артисты записали совместную кавер-версию песни Мурата Насырова «Я — это ты».

Источник фото: @lazarevsergey

«Часто говорил, что мне нравится, как она поет, выглядит, ее подход к делу, поэтому мы совпали!» – отметил Лазарев.