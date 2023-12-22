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Режиссер Жора Крыжовников нашел интригу для фанатов 2 сезона сериала «Слова пацана»

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Режиссер Жора Крыжовников нашел интригу для фанатов 2 сезона сериала «Слова пацана»
Знаменитости
Источник фото: @verybestday

Режиссер громкого сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников намекнул на возможное продолжение криминальной драмы. Об этом он посетовал, отвечая на вопрос журналистов о сцене из слитой версии восьмой серии. 

Подписчица поинтересовалась у Крыжовникова о сцене, которая присутствовала в слитой серии, но удалена из официальной. Он сообщил под одним из своих постов, что баня переехала во второй сезон и подчеркнул, что не стоило смотреть ворованные эпизоды. 

Ждут выхода второго сезона

После такой интриги режиссера многие фанаты с нетерпением ждут выхода второго сезона, хотя есть и те, кто высказывает сомнения относительно необходимости продолжения фильма.

Информационное агентство «Informing»

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