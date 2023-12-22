Девочка-маугли из Екатеринбурга впервые пойдет в школу в 13 лет

13-летняя девочка-маугли из Екатеринбурга, которую обнаружили сотрудники ПДН, впервые отправится в школу. Об этом пишет портал URA.Ru, ссылаясь на слова уполномоченного по правам человека в Свердловской области Игоря Морокова.

По данным источника, ребенку разрабатывают специальную программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Также девочке подберут форму обучения в зависимости от ее состояния.

Мать не давала ей учиться в школе

Напомним, что силовики возбудили уголовное дело, так как мать бедолаги не давала ей учиться в школе. В доме у девочки-маугли был ужасный бардак, в том числе найдены могильные кресты с местного кладбища.