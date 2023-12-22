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Сколько стоит проезд по платной трассе М-12

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Сколько стоит проезд по платной трассе М-12
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В Татарстане открыли платную трассу М-12. Она была инициирована президентом Владимиром Путиным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава Татарстана присутствовал на церемонии открытия. 

Рустам Минниханов даже протестировал новую платную магистраль. Трасса должна сократить время в пути между Казанью и Москвой вдвое, позволяя доехать из одного города в другой всего за 6,5 часов. Стоимость проезда для легковушек составит 4481 руб. Дополнительные расходы на проезд по М-12 включают 319 руб. за проезд до другого берега Волги. 

Стоимость поездки от Нижнего Новгорода до Казани составит 1660 руб. для легковых машин, а также 3912 руб. для грузовых авто. Владельцы транспондера Tpass могут сэкономить 15%, что снизит стоимость до 3809 руб. для легковых автомобилей или 8437 руб. для грузовиков.

Информационное агентство «Informing»

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Сколько стоит проезд по платной трассе М-12

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