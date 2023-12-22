Ни стыда, ни совести: Настя Ивлеева провела вторую «голую» вечеринку

По данным WomanHit.ru, телеведущая и блогер Настя Ивлеева провела свою вторую вечеринку в одном из ночных клубов в Москве, несмотря на волну критики и обсуждения после первого подобного мероприятия.

Сообщается, что в этот раз вечеринка была более скромной. Многие звездные гости пришли в одежде, не связанной с неглиже. На этот раз Настя также выбрала более закрытый наряд, сняв колье с ягодиц.

Стоит отметить, что столичная вечеринка Ивлеевой началась с опозданием из-за проверки клуба полицией вследствие общественного резонанса.