Алексей Панин, который пожаловался на нехватку денег в США, нашел подработку

Алексей Панин, переехавший в США из Испании, столкнулся с финансовыми трудностями. Актер пожаловался своим подписчикам и даже обратился с просьбой о финансовой поддержке.

Актер получает гонорар за свою работу

Несмотря на это, артист нашел новый способ заработка, став ведущим «Мафии» в дорогом ресторане Америки. Актер получает гонорар за свою работу, поэтому приглашает фанатов принимать участие в игре, но приходить в стиле «назад в 90-е».

Алексей пообещал угостить горячительными напитками обладателя самого нетривиального наряда. К слову, в игре компанию ему составляет экс-участник Comedy Александр Незлобин.