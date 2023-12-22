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Больницы перегружены: В Татарстане из-за ОРВИ скорая помощь работает на пределе

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Больницы перегружены: В Татарстане из-за ОРВИ скорая помощь работает на пределе
Здоровье
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

В Татарстане все медицинские учреждения сталкиваются с перегрузками из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заместитель министра здравоохранения Татарстана, Владимир Жаворонков, сообщил об увеличении обращений к медикам и вызовов на скорую помощь. Он также отметил, что поликлиники работают с перегрузкой, в отдельных муниципалитетах расширяют часы работы.

Заместитель министра обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Призывая к терпению, он заверил, что вызовы будут обслужены, а врачи обязательно придут. 

Вызов медиков с температурой 37,0 градусов будет обслужен в течение дня, но не является приоритетным.

Информационное агентство «Informing»

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