Больницы перегружены: В Татарстане из-за ОРВИ скорая помощь работает на пределе

В Татарстане все медицинские учреждения сталкиваются с перегрузками из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заместитель министра здравоохранения Татарстана, Владимир Жаворонков, сообщил об увеличении обращений к медикам и вызовов на скорую помощь. Он также отметил, что поликлиники работают с перегрузкой, в отдельных муниципалитетах расширяют часы работы.

Заместитель министра обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Призывая к терпению, он заверил, что вызовы будут обслужены, а врачи обязательно придут.

Вызов медиков с температурой 37,0 градусов будет обслужен в течение дня, но не является приоритетным.