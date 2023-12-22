Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с певцом SHAMAN

Во время разговора с «Царьградом» Григорий Лепс выразил негодование по поводу отказов некоторых звезд выступать на одной сцене с SHAMAN во время «Песни года». Таких артистов он обозвал «испуганными патриотами». Лепс считает произошедшее «позором года».

Певец выразил поддержку SHAMANу, подчеркнув, что он — классный профессионал.

Критиков-звезд Лепс обвинил в отсутствии патриотизма и передового опыта

Критиков-звезд, отказавшихся выступать с Ярославом Дроновым, он обвинил в отсутствии патриотизма и передового опыта. Также Лепс высказал мнение о том, что человека, который пригласил на шоу звезд, объявивших бойкот, следует оштрафовать, а затем уволить.

К слову, Григория Викторовича и SHAMANа связывают дружеские отношения, они часто встречаются на крупных мероприятиях, обсуждая различные темы.