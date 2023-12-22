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Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном

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Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном
Знаменитости
Источник фото: Дмитрий Красилов / ВКонтакте

На траурной церемонии по прощанию с Дмитрием Красиловым присутствовали многие знаменитости. Мероприятие состоялось 22 декабря в Москве. Похороны Пухляша планировались в родном Заринске. На кладбище присутствовали близкие Дмитрия, в том числе его мать. 

Галина Бернардовна выразила благодарность тем, кто не проигнорировал церемонию. В своей трогательной речи она не смогла встать, так как не имела сил.

Огромное спасибо всем за поддержку

«Огромное спасибо всем за поддержку, за все, что сделали, просто огромное спасибо. Спасибо, что Диму в Москве встретили. Я переживала за него и думала всегда: „Как он здесь один будет в таком большом городе?“ Думала, как мой маленький будет здесь… А он мне отвечал: „Все хорошо“. Когда через полгода приехала, была поражена, что столько хороших людей вокруг Димы», — сказала женщина возле гроба с телом сына.

Информационное агентство «Informing»

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