«Анорексия»: фанаты обеспокоены состоянием Юлии Высоцкой

В Сети пользователи обратили внимание на изменения в фигуре Юлии Высоцкой. Поклонники сильно обеспокоены из-за того, что актриса стремительно теряет вес.

Звезда не обращают внимание на многочисленные комментарии и продолжает делиться новыми фото в микроблоге. На днях Высоцкая опубликовала новый снимок. Он был сделан во время ее поездки в Петербург. На нем 50-летняя артистка позирует вместе с подругой на фоне Невы.

Ноги выглядят неестественно худыми

Увидев фигуру Юлии, которую она пыталась скрыть за объемными пуховиками, фанаты не на шутку встревожились. Пользователям показалось, что ее ноги выглядят неестественно худыми.

Однако самой ведущей, видимо, нравится, как она выглядит, поэтому Юлия не стесняется демонстрировать ни фигуру в целом, ни худые ноги в частности.