Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Старшая дочь певицы Глюкозы уже давно является самостоятельной и взрослой девушкой, которая строит активно музыкальную карьеру, прилежно учится, а также состоит в отношениях. Видимо, у Лидии с ее избранником настолько все серьезно, что она даже своего бойфренда решила пригласить домой, познакомив с родителями.

Наталья во всем поддерживает дочь

Наталья Ионова прежде всегда говорила, что во всем поддерживает дочь. А на днях Глюкоза показала новое фото дочери в объятиях парня.

«Какие у меня взрослые дети», — подписала артистка снимок с целующимися подростками.

Фото опубликовал портал Super.ru.