Информинг » Знаменитости » Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Image 16+
Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото
Знаменитости
Источник фото: @natasha_glukoza

Старшая дочь певицы Глюкозы уже давно является самостоятельной и взрослой девушкой, которая строит активно музыкальную карьеру, прилежно учится, а также состоит в отношениях. Видимо, у Лидии с ее избранником настолько все серьезно, что она даже своего бойфренда решила пригласить домой, познакомив с родителями. 

Наталья во всем поддерживает дочь

Наталья Ионова прежде всегда говорила, что во всем поддерживает дочь. А на днях Глюкоза показала новое фото дочери в объятиях парня. 

«Какие у меня взрослые дети», — подписала артистка снимок с целующимися подростками.

Фото опубликовал портал Super.ru.

Информационное агентство «Informing»

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

«Это не кино»: Никита Михалков нашел слова для оценки работ Эльдара Рязанова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

Сегодня, 19:13

Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном

Сегодня, 18:43

Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с певцом SHAMAN

Сегодня, 18:03

Алексей Панин, который пожаловался на нехватку денег в США, нашел подработку

Сегодня, 17:28

Певец Агутин нашел в себе силы вернуться к работе после операции по удалению тромба

Сегодня, 15:38

Ни стыда, ни совести: Настя Ивлеева провела вторую «голую» вечеринку

Сегодня, 14:58

Режиссер Жора Крыжовников нашел интригу для фанатов 2 сезона сериала «Слова пацана»

Сегодня, 14:18

Поклонники нашли связь между одиноким Сергеем Лазаревым и блондинкой Мией Бойко

Сегодня, 13:48

Сбросивший лишний вес рэпер Джиган появился на «голой» тусовке Ивлеевой без супруги

Сегодня, 13:08

Чем закончился сериал «Слово пацана» и как последняя серия отличается от слитого эпизода

Сегодня, 12:18

Участник BTS нашел песню, которая чуть не погубила карьеру группы

Сегодня, 11:03

Янковский нашел нужным обратиться к зрителям после финала сериала «Слова пацана»

Сегодня, 10:48

«Сидели в разных концах актового зала»: Прилучный и Муцениеце встретились после битвы за алименты

Сегодня, 01:18

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов нашли повод помириться после ссоры

Вчера, 23:28

Филипп Киркоров рассказал о местонахождении Валерия Леонтьева

Вчера, 22:43

87-летний композитор Паулс нашел повод высказаться о поведении Пугачевой

Вчера, 22:43

Стилист Родина нашла самые провокационные наряды на «голой» вечеринке Ивлеевой

Вчера, 22:08

Найдена причина смерти актера сериала «СашаТаня» Егора Найдовича в 43 года

Вчера, 21:33

Активисты написали жалобы в полицию на «голую» вечеринку Ивлеевой

Вчера, 21:08

Дочь Рязанова отреагировала на нелестные слова Михалкова

Вчера, 20:28

Новости партнеров
2023
ru-RU