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Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

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Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку
Знаменитости
Источник фото: @anilorak

Ани Лорак строит новые отношения и больше не скрывает избранника. Ее возлюбленным является Исаак Виджраку. 

Певица впервые за долгое время поделилась своей радостью в феврале. Она опубликовала в соцсети совместные фото с мужчиной, тренером и наставником в духовных практиках. Теперь Ани решила выйти с ним в свет. 

Они посетили вечеринку, посвященную 43-летию Алены Жигаловой. В этот вечер Лорак выбрала чёрный обтягивающий наряд. Исаак выбрал белую рубашку и черные классические брюки.

Лорак открыто призналась в своих чувствах к тренеру 

Артистка открыто призналась в своих чувствах к тренеру. Она подчеркнула, что, несмотря на спонтанность и неожиданность отношений, любовь необходимо ценить.

Информационное агентство «Informing»

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