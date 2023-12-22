Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

Ани Лорак строит новые отношения и больше не скрывает избранника. Ее возлюбленным является Исаак Виджраку.

Певица впервые за долгое время поделилась своей радостью в феврале. Она опубликовала в соцсети совместные фото с мужчиной, тренером и наставником в духовных практиках. Теперь Ани решила выйти с ним в свет.

Они посетили вечеринку, посвященную 43-летию Алены Жигаловой. В этот вечер Лорак выбрала чёрный обтягивающий наряд. Исаак выбрал белую рубашку и черные классические брюки.

Лорак открыто призналась в своих чувствах к тренеру

Артистка открыто призналась в своих чувствах к тренеру. Она подчеркнула, что, несмотря на спонтанность и неожиданность отношений, любовь необходимо ценить.