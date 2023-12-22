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В России распространяется смертельно опасный вариант гриппа А/H3N2

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В России распространяется смертельно опасный вариант гриппа А/H3N2
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Инфекционист Евгений Тимаков предупреждает о росте заболеваемости гриппом в разных регионах России. Он отмечает циркуляцию смертельно опасного гонконгского варианта гриппа А. Он более активен и агрессивен, с высоким уровнем летальности до 4%. Кроме того, приводит к сильной интоксикации, осложнениям, вплоть до смертельного исхода у пациентов. 

Необходимо срочно принимать меры

Тимаков призывает срочно принимать меры, включая карантин при первых признаках инфекции. 

Так, в Самарской области за неделю было выявлено более 20,2 тысяч случаев заболеваний различными вирусами, включая грипп A (H3N2), аденовирусы, парагрипп, риновирусы, РС-вирусы, COVID-19. В Татарстане также больницы переполнены, а скорая помощь работает на пределе. Похожая ситуация в остальных регионах РФ.

Информационное агентство «Informing»

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