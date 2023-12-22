Врач Русанова нашла способы избежать перееданий на новогодних праздниках

Чтобы избежать переедания и предотвратить набор лишнего веса после новогодних праздников, следует придерживаться нескольких принципов, советует врач-нутрициолог Дарья Русанова.

Рекомендуется не дожидаться сильного голода, а есть при первых его признаках

Она рекомендует не дожидаться сильного голода, а есть при первых его признаках. Также важно тщательно пережевывать пищу. Это способствует быстрому поступлению сигнала насыщения в головной мозг, предотвращая переедание. Пищу следует употреблять маленькими кусочками, наслаждаться ее вкусом, чтобы чувство насыщения вовремя пришло. Во время еды необходимо избегать просмотра телевизора или использования смартфона. Наконец, разнообразие вкусов способствует психоэмоциональному насыщению, что делает прием пищи еще более удовлетворительным.