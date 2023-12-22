Участница реалити-шоу «Пацанки» найдена мертвой в гостиничном номере

В фан-сообществе скандального реалити-шоу «Пацанки» появилась информация, что в номере гостиницы была найдена мертвой участница проекта Диана Янголенко. Причины трагического обстоятельства на данный момент устанавливаются.

Поклонники звезды вначале подумали, что информация фейковая и до сих пор не могут поверить в произошедшее. Янголенко покинула реалити-шоу в середине сезона, после чего с ней случился ряд неприятных ситуаций - ее обвинили в краже телефона и электрогитары.

Ранее на Диану уже было заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, но его удалось урегулировать мирным путем.

Стоит отметить, что это не первая смерть связанная с программой «Пацанки». Минувшим летом выпала из окна многоэтажки выпускница проекта, 21-летняя Юлия Михайлова.