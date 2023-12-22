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Илья Резник нашел причину, почему Вайкуле постоянно оскорбляет Паулса и Россиию

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Илья Резник нашел причину, почему Вайкуле постоянно оскорбляет Паулса и Россиию
Знаменитости
Источник фото: @poslespektakly

Как сообщает издание АиФ, Илья Резник, который в тандеме с Раймондом Паулсом написал немало хитов, решил рассказать правду, почему Лайма Вайкуле оскорбляет композитора.

Резник пожелал Вайкуле побыстрее выздороветь

По его мнению, недавние заявления латвийской певицы, скорее всего, связаны с финансовыми трудностями и тяжелым диагнозом, который, по его словам, у нее есть. Резник также выразил свои пожелания Вайкуле побыстрее выздороветь. Илья Рахмиэлевич подчеркнул, что Лайма всю жизнь жила счастливо и богато только благодаря поклонникам из России.

Информационное агентство «Informing»

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