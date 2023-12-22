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Автор книги «Слово пацана» нашел своего любимого героя из сериала

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Автор книги «Слово пацана» нашел своего любимого героя из сериала
Знаменитости
Источник фото: @garaevrobert

Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана» (18+), назвал своих самых любимых персонажей в одноименном популярном сериале. Информацией поделился портал 116.ru.

В числе предпочтений Гараева оказался Денис Коневич 

В числе предпочтений Гараева оказался Денис Коневич, окодовец, рьяный комсомолец, описанный как наивный электроник из советского времени. Также он довольно высоко оценил актерскую игру Маратика и Кащея. Автор книги отметил точность передачи их образов. В список любимчиков вошли товарищи Вовы Адидаса Турбо и Зима, которых Гараев характеризует как весьма интересных персонажей.

Информационное агентство «Informing»

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