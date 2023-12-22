Учёные из Британии нашли связь между недосыпанием и ощущением несчастья

Эксперты университета Восточной Англии провели очередное исследование, выявив связь между ощущением несчастья и недостаточным сном. Результаты изучения основаны на 154 предыдущих исследованиях, в которых участвовали 5 тысяч человек в возрасте от семи до 79 лет.

Сокращение продолжительности сна может вызвать серьезное ухудшение настроения

Ученые уверяют, что даже небольшой недосып может вызвать ощущение несчастья. Недостаточное количество ночного отдыха сказывается на способности мыслить позитивно, сокращение продолжительности сна может вызвать серьезное ухудшение настроения.

Также установлено, что частые ночные пробуждения усиливают ощущение счастья в незначительной степени по сравнению с постоянным недосыпанием.