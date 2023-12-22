В Екатеринбурге нашли первый в России аналог IKEA и Zara Home

В ТЦ «Мега« в Екатеринбурге состоялось открытие первого в РФ концепт-стора сети »Да дому», призванного заменить ушедшую компанию IKEA и Zara Home.

Новый магазин занимает площадь 238 квадратных метров. Он предлагает покупателям довольно ограниченный, но стильный ассортимент товаров для дома. Речь идет о домашней одежде, посуде, свечах, постельном белье – всего там есть более 550 товаров, созданных «Добрушским фарфором«, а также брендами «Речицкий текстиль» и »Беларускі лен».

Цена товаров будет гораздо более демократичной, чем в IKEA

Нужно отметить, что на момент открытия в концепт-сторе еще не было ценников, но обещали, что цена товаров будет гораздо более демократичной по сравнению с такими же в IKEA.