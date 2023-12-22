Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев нашел положительные качества в своем герое Адидасе

По данным КП, 21 декабря 2023 года завершился финал сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте«. Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата Адидаса, поделился своим видением персонажа в интервью с порталом »Вокруг ТВ».

Сюжет фильма рассказывает о трудных временах конца 80-х в Казани. Именно тогда появились организованные преступные группировки. Сериал стал популярным не только благодаря реалистичному сюжету, но и из-за актерского мастерства.

Минекаев любит Марата и оправдывает его

Минекаев любит Марата и оправдывает его, утверждая, что в глубине души он очень чуткий и гуманный. Актер надеется, что зрители пересмотрят свое отношение к данному персонажу после того, как увидят Адидаса его глазами.