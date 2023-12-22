«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона сериала?

Финальная серия сериала «Слова пацана» вызвала у зрителей шок и вопросы о возможном втором сезоне. Официального ответа на этот вопрос пока что нет. Однако, учитывая успех этого фильма, продолжение кажется вероятным.

Популярность «Слова пацана» делает продолжение вероятным

Режиссер сериала Жора Крыжовников, хотя изначально планировал завершить историю в первом сезоне, внес некоторые изменения в финальную серию. Это вызвало предположения о возможном втором сезоне. Да и популярность «Слова пацана» делает продолжение вероятным, несмотря на исходные планы его создателей.