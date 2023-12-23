Иммунолог Жемчугов объяснил, почему важно сбивать высокую температуру при ОРВИ

Важно снижать температуру при помощи жаропонижающих препаратов, чтобы предотвратить осложнения

В случае появления симптомов острой респираторной инфекции (ОРВИ) врач-иммунолог Владислав Жемчугов рекомендует в обязательном порядке контролировать температуру в первые часы. Важно снижать ее при помощи жаропонижающих препаратов, чтобы предотвратить осложнения, которые могут возникнуть. Особенно это касается гриппа. Такие грозные осложнения как воспаление мозга, сердца, легких, почек могут иметь серьезные последствия, включая летальный исход.

Врач противоречит мнению о том, что не стоит сбивать температуру, чтобы дать иммунитету бороться самостоятельно, подчеркивая, что это может быть опасно для жизни.

При первых признаках заболевания он рекомендует использовать противовоспалительные препараты для торможения процесса развития инфекции при помощи соответствующего лечения.