Актеры сериала «Букины» рассказали, почему согласились сняться в новом сериале

На канале ТНТ стартовал новый сериал «Букины» (16+), который продолжает историю семьи из «Счастливы вместе». Актеры проекта, такие как Виктор Логинов, начали съемки с некоторого сомнения, но новая концепция их заинтересовала.

Наталья Бочкарева подчеркнула, что в сериале затрагиваются важные семейные ценности, что делает фильм весьма актуальным для разных возрастных групп. Дарья Сагалова выразила удивление тем, насколько тепло телезрители встретили этот проект. А Александр Якин признал, что сложно предсказать успех продолжения сериала, так как вкусы аудитории довольно переменчивы.