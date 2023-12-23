Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»

Милош Бикович привлек внимание аудитории своей ролью в кинофильме «Холоп». Сейчас готовится к премьере вторая часть проекта, где актер также исполнит главную роль.

Испытывал страх перед съемками

В интервью для News.ru 35-летний артист поделился своими впечатлениями, признав, что изначально испытывал страх перед съемками. Однако, прочитав сценарий, он увидел новые аспекты и отметил неимоверный труд создателей фильма.

Бикович добавил, что сценаристы и режиссеры проделали тяжелую работу, превзойдя самих себя. Их целью было сделать вторую часть даже лучше, чем первую.

В новом сюжете фильма зритель может думать, что все предсказуемо, но на определенном моменте все меняется, заставляя полонников удивляться.