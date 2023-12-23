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Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»

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Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»
Знаменитости
Источник фото: @bikovic

Милош Бикович привлек внимание аудитории своей ролью в кинофильме «Холоп». Сейчас готовится к премьере вторая часть проекта, где актер также исполнит главную роль. 

Испытывал страх перед съемками

В интервью для News.ru 35-летний артист поделился своими впечатлениями, признав, что изначально испытывал страх перед съемками. Однако, прочитав сценарий, он увидел новые аспекты и отметил неимоверный труд создателей фильма. 

Бикович добавил, что сценаристы и режиссеры проделали тяжелую работу, превзойдя самих себя. Их целью было сделать вторую часть даже лучше, чем первую. 

В новом сюжете фильма зритель может думать, что все предсказуемо, но на определенном моменте все меняется, заставляя полонников удивляться.

Информационное агентство «Informing»

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