Информинг » Знаменитости » Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Image 16+
Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве
Знаменитости
Источник фото: @nastya_slavaa / Telegram

Российская певица Анастасия Сланевская (известная публике как певица Слава) высказалась в своем личном блоге об организованной блогершей Анастасией Ивлеевой так называемой «голой» вечеринке, которая на днях прошла в Москве. 

В посте исполнительница употребила слово «срамота», описывая это событие, на котором присутствовали многие артисты, включая Глюкозу, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову, Джигана и многих других. Певица призналась, что также была приглашена на вечеринку, но отказалась от участия. 

В завершении поста она призвала всех беречь себя и носить теплую одежду для того, чтобы избежать заболевания гриппом.

Информационное агентство «Informing»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Сегодня, 19:43

Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Сегодня, 18:48

Опубликован список звезд, которые выступят по ТВ на Новый год

Сегодня, 16:23

Татьяна Навка откровенно рассказала о ссорах с Песковым

Сегодня, 14:48

Певец Шура нашел смелость признаться в чувствах Эвелине Бледанс на шоу «Дуэты»

Сегодня, 13:23

Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»

Сегодня, 12:28

SH: Финальные выпуски телепроекта «Фантастика» посвятят члену жюри Дмитрию Красилову

Сегодня, 11:48

Актеры сериала «Букины» рассказали, почему согласились сняться в новом сериале

Сегодня, 10:33

«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона сериала?

Вчера, 23:43

Автор книги «Слово пацана» нашел своего любимого героя из сериала

Вчера, 22:58

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев нашел положительные качества в своем герое Адидасе

Вчера, 22:18

Илья Резник нашел причину, почему Вайкуле постоянно оскорбляет Паулса и Россиию

Вчера, 22:08

Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Вчера, 20:48

«Анорексия»: фанаты обеспокоены состоянием Юлии Высоцкой

Вчера, 20:18

Участница реалити-шоу «Пацанки» найдена мертвой в гостиничном номере

Вчера, 20:08

Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

Вчера, 19:13

Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном

Вчера, 18:43

Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с певцом SHAMAN

Вчера, 18:03

Алексей Панин, который пожаловался на нехватку денег в США, нашел подработку

Вчера, 17:28

Певец Агутин нашел в себе силы вернуться к работе после операции по удалению тромба

Вчера, 15:38

Новости партнеров
2023
ru-RU