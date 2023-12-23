Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Российская певица Анастасия Сланевская (известная публике как певица Слава) высказалась в своем личном блоге об организованной блогершей Анастасией Ивлеевой так называемой «голой» вечеринке, которая на днях прошла в Москве.

В посте исполнительница употребила слово «срамота», описывая это событие, на котором присутствовали многие артисты, включая Глюкозу, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову, Джигана и многих других. Певица призналась, что также была приглашена на вечеринку, но отказалась от участия.

В завершении поста она призвала всех беречь себя и носить теплую одежду для того, чтобы избежать заболевания гриппом.