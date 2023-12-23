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Певец Шура нашел смелость признаться в чувствах Эвелине Бледанс на шоу «Дуэты»

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Певец Шура нашел смелость признаться в чувствах Эвелине Бледанс на шоу «Дуэты»
Знаменитости
Источник фото: @shuramedvedev

В третьем эпизоде развлекательного проекта «Дуэты» в захватывающем противостоянии выступили Шура и Эвелина Бледанс. Певец, обнимаясь с коллегой, выражал радость от встречи с давней подругой. Шоу часто объединяет российских звезд, имеющих какие-то общие истории. 

Назвал Эвелину «самой любимой»

Встреча певца Шуры и Эвелины Бледанс вызвала особый эмоциональный отклик, так как они являются хорошими давними друзьями. Бледанс исполнила композицию «Я тебе, конечно, верю» от Наташи Королевой и Тарзана, рассчитывая встретить на сцене кого-то из этой пары. Однако увидела Шуру, что приятно ее удивило и даже обрадовало. В ответ артист назвал Эвелину «самой любимой».

Информационное агентство «Informing»

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