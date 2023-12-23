Информинг » Знаменитости » Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Image 16+
Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады
Знаменитости
Источник фото: @mf_agent

Фронтмен музыкальной группы Hi-Fi Митя Фомин признал заслуги Олега Газманова. В интервью 5-tv.ru он выразил свое уважение к вкладу артиста в культуру и его роль в единении соотечественников через искусство.

Песни Газманова стали настоящим гимном

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» подтвердила почетное звание Олегу Газманову и выразила благодарность за активное участие в проектах, а также поддержку в стране молодых талантов. Фомин подчеркнул, что песни Газманова стали настоящим гимном для нескольких поколений, а его сценический образ является эталоном. 

Напоследок Митя выразил восторг от возможности прикоснуться к живой легенде и подчеркнул важность его примера в современном мире.

Информационное агентство «Informing»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Сегодня, 19:43

Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Сегодня, 18:48

Опубликован список звезд, которые выступят по ТВ на Новый год

Сегодня, 16:23

Татьяна Навка откровенно рассказала о ссорах с Песковым

Сегодня, 14:48

Певец Шура нашел смелость признаться в чувствах Эвелине Бледанс на шоу «Дуэты»

Сегодня, 13:23

Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»

Сегодня, 12:28

SH: Финальные выпуски телепроекта «Фантастика» посвятят члену жюри Дмитрию Красилову

Сегодня, 11:48

Актеры сериала «Букины» рассказали, почему согласились сняться в новом сериале

Сегодня, 10:33

«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона сериала?

Вчера, 23:43

Автор книги «Слово пацана» нашел своего любимого героя из сериала

Вчера, 22:58

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев нашел положительные качества в своем герое Адидасе

Вчера, 22:18

Илья Резник нашел причину, почему Вайкуле постоянно оскорбляет Паулса и Россиию

Вчера, 22:08

Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Вчера, 20:48

«Анорексия»: фанаты обеспокоены состоянием Юлии Высоцкой

Вчера, 20:18

Участница реалити-шоу «Пацанки» найдена мертвой в гостиничном номере

Вчера, 20:08

Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

Вчера, 19:13

Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном

Вчера, 18:43

Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с певцом SHAMAN

Вчера, 18:03

Алексей Панин, который пожаловался на нехватку денег в США, нашел подработку

Вчера, 17:28

Певец Агутин нашел в себе силы вернуться к работе после операции по удалению тромба

Вчера, 15:38

Новости партнеров
2023
ru-RU