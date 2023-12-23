Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Фронтмен музыкальной группы Hi-Fi Митя Фомин признал заслуги Олега Газманова. В интервью 5-tv.ru он выразил свое уважение к вкладу артиста в культуру и его роль в единении соотечественников через искусство.

Песни Газманова стали настоящим гимном

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» подтвердила почетное звание Олегу Газманову и выразила благодарность за активное участие в проектах, а также поддержку в стране молодых талантов. Фомин подчеркнул, что песни Газманова стали настоящим гимном для нескольких поколений, а его сценический образ является эталоном.

Напоследок Митя выразил восторг от возможности прикоснуться к живой легенде и подчеркнул важность его примера в современном мире.