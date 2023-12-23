SH: Финальные выпуски телепроекта «Фантастика» посвятят члену жюри Дмитрию Красилову

Последние два эпизода развлекательного телепроекта «Фантастика» будут посвящены «самому позитивному» члену жюри Дмитрию Красилову, более известному публике как «Пухляш», пишет Газета.ру.

Продюсер Первого канала Дмитрий Аксюта отметил, что Красилов был неотъемлемой частью шоу. Он сумел внести в шоу праздничную атмосферу, активно участвуя в съемках.

Финальный выпуск «Фантастики» выйдет 29 декабря. В этот же день объявят победителя. Продюсер уточнил, что есть еще два неопубликованных выпуска с участием Дмитрия в таких проектах как «Финал» и «Дуэты».