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Татьяна Навка откровенно рассказала о ссорах с Песковым

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Татьяна Навка откровенно рассказала о ссорах с Песковым
Знаменитости
Источник фото: @tatiana_navka

Татьяна Навка откровенно рассказала журналистам «The Voicemag» о том, что и в ее семье иногда возникают конфликты, но при этом она всегда стремится к примирению. 

Важно быстро уладить конфликт

По словам олимпийской чемпионки, ссоры могут произойти случайно, поэтому важно быстро уладить конфликт. Она подчеркнула, что ей повезло с характером, так как она легко забывает обиды. 

Татьяна выразила убеждение, что время, потраченное на обиды и недопонимание, не стоит того. Олимпийская чемпионка также подчеркнула готовность всегда делать первый шаг к примирению, подходя и говоря: 

«Что случилось? Чего было-то?». 

Но главным фактором в урегулировании конфликтов Навка считает наличие между партнерами любви.

Информационное агентство «Informing»

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