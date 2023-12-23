Врач-педиатр из РФ Морозова нашла 5 опасных симптомов простуды у детей

Врач из РФ Екатерина Морозова предупреждает родителей о пяти симптомах при простуде у детей, которые могут свидетельствовать о более серьезных заболеваниях. Как отмечает доктор, повышенная температура при простуде может привести к очень тяжелым осложнениям, но гипертермия без симптомов простуды может быть признаком еще более серьезных инфекций.

Следует вызвать скорую помощь

В случае температуры 38,5–39 градусов рекомендуется применение жаропонижающего средства. Если температура у ребенка превысила 39 градусов и не снижается, то следует вызвать скорую помощь. Также педиатр подчеркивает важность внимания к одышке, особенно если она возникает без насморка или заложенного носа. Это может указывать на заболевания дыхательной системы.

Также врач обратила внимание на сильную головную боль, острую боль в животе или судороги.