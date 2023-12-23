Педиатр из РФ Бережанский объяснил, почему у ребенка не сбивается температура

Самый частный вопрос во время звонков на горячую линию поликлиник:

«Почему у ребенка не сбивается температура? Что пить?»

Врач-педиатр из РФ Павел Бережанский рекомендует учитывать форму выпуска и дозировку жаропонижающего препарата. Дело в том, что дозировки часто указываются на упаковке с учетом возраста, но для эффективности лучше рассчитывать дозу на вес ребенка.

Важно поддерживать питьевой режим

Большинство родителей пользуется таблицами на самой упаковке препарата, а инструкцию не читают. Это допускается, но часто такой способ неэффективный. Для младенцев до года при наличии рвоты предпочтительны свечи. В старшем возрасте — сироп или таблетированная форма. Также специалист уточняет, что при повышенной температуре важно поддерживать питьевой режим.