Опубликован список звезд, которые выступят по ТВ на Новый год

В предстоящих новогодних телепередачах зрителей ожидает разнообразие исполнителей. На Первом канале выступят такие звезды как Филипп Киркоров, Валерия, а также молодые артисты, включая певца Хабиба и группу «Dabro». В числе других знаменитостей будут Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие.

В программе «Маска» Дима Билан выступит с Сергеем Лазаревым. После выступления Лазарев споет на «России 1» вместе с сыном. На НТВ стоит обратить внимание на шоу «Квартирник у Маргулиса», где выступят рок-исполнители. Любителям рока предоставится возможность насладиться живыми выступлениями в неформальной обстановке. Его покажут на канале НТВ после телешоу «Новогодние маски».

В числе поздравляющих с праздником будут Мари Краймбрери, Клава Кока, группа Cream Soda, Люся Чеботина, Jony, SHAMAN. Также в новогодних выпусках передач появятся Егор Крид, Нюша, Бьянка, Баста, радуя зрителей своими выступлениями и поздравлениями.