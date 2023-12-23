Актер сериала «Меченый» умер в 54 года от инфаркта после вечеринки

Причиной смерти стал инфаркт миокарда

Певец и актер Кшиштоф Респондек ушел из жизни на 55-м году жизни. Его давний друг Кшиштоф Ханке сообщил корреспондентам, что причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Респондек начал свою актерскую карьеру в 90-х годах. Он снялся в таких проектах, как «В добре и в зле«, »Шпионы». Последний раз выходил на сцену 10 декабря.

Ханке выразил шок от неожиданности ухода Респондека. Он подчеркнул, что всего несколько дней назад они веселились вместе на вечеринке и его друг был полон энергии. Однако внезапный сердечный приступ привел к госпитализации и трехдневной борьбе за жизнь.

Кшиштоф скончался 22 декабря.