Найдена причина лишить звания народного артиста РФ Филиппа Киркорова

В ФПБК высказали намерение лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России. Такое предложение было выдвинуто в связи с его участием в провокационной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Мероприятие, где минимизирована одежда у гостей, вызвало широкое осуждение в обществе. Киркоров тоже появился на вечеринке в необычном наряде. Он состоял из нижнего белья и полупрозрачной кольчуги с блестками.

Направлено обращение в Министерство культуры с предложением рассмотреть вопрос касательно отзыва звания

Руководитель ФПБК подчеркнул, что такое поведение не соответствует статусу народного артиста, а организация уже направила обращение в Министерство культуры с предложением рассмотреть вопрос касательно отзыва звания.