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Найдена причина лишить звания народного артиста РФ Филиппа Киркорова

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Найдена причина лишить звания народного артиста РФ Филиппа Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

В ФПБК высказали намерение лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России. Такое предложение было выдвинуто в связи с его участием в провокационной вечеринке Анастасии Ивлеевой. 

Мероприятие, где минимизирована одежда у гостей, вызвало широкое осуждение в обществе. Киркоров тоже появился на вечеринке в необычном наряде. Он состоял из нижнего белья и полупрозрачной кольчуги с блестками.

Направлено обращение в Министерство культуры с предложением рассмотреть вопрос касательно отзыва звания 

Руководитель ФПБК подчеркнул, что такое поведение не соответствует статусу народного артиста, а организация уже направила обращение в Министерство культуры с предложением рассмотреть вопрос касательно отзыва звания.

Информационное агентство «Informing»

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