Стоматолог Давидян нашел ряд продуктов, наносящих непоправимый вред зубам

Врач Арам Давидян рассказал россиянам о негативном влиянии алкоголя на здоровье полости рта. Спиртное способно вызывать воспалительные процессы, повреждать эмаль, снижать выработку слюны, что увеличивает в несколько раз риск разрушения зубов.

Кофе и черный чай также оказывают вредное воздействие на зубы, ухудшая цвет эмали, повышая уровень кислотности, что способствует развитию кариеса. Стоматолог рекомендует сократить потребление углеводов, особенно рафинированного сахара, который может привести к потере кальция. Предупреждает эксперт о вреде продуктов с высоким содержанием кислот. Речь идет о лимонах и грейпфрутах, провоцирующих увеличение чувствительности и разрушение эмали.