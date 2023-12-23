«Личное оскорбление»: Охлобыстин прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой в Москве

Иван Охлобыстин, общественный деятель и актер, находящийся в зоне СВО, выразил негодование по поводу «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Он сообщил, что ребята, находящиеся на передовой, это событие восприняли как личное оскорбление.

Если участники «голой» вечеринки появятся в новогодних программах федеральных каналов, то это будет воспринято бойцами ВС РФ как издевательство со стороны власти

Охлобыстин предупредил, что если участники данной вечеринки появятся в новогодних программах федеральных каналов, то это будет воспринято бойцами ВС РФ как издевательство со стороны власти, считающей их рабами, не имеющими право на мнение. Об этом сегодня информирует портал «Аргументы и Факты».