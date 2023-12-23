Актриса Кожевникова сравнила «голую» вечеринку Ивлеевой с пиром во время чумы

Мария Кожевникова высказала свое мнение о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Популярная актриса театра и кино сравнила ее с пиром во время чумы. Она отметила, что странно, но приятно читать гнев людей, учитывая то, что они сами выбирали и возводили в «звезды» участников вечеринки.

Такие мероприятия перестают быть личными, когда они проводятся в публичных местах

Кожевникова также подчеркнула в соцсети, что такие мероприятия перестают быть личными, когда они проводятся в публичных местах, информирует АиФ.