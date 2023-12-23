Информинг » Знаменитости » Актриса Кожевникова сравнила «голую» вечеринку Ивлеевой с пиром во время чумы

Актриса Кожевникова сравнила «голую» вечеринку Ивлеевой с пиром во время чумы

Image 16+
Актриса Кожевникова сравнила «голую» вечеринку Ивлеевой с пиром во время чумы
Знаменитости
Источник фото: @mkozhevnikova_1984

Мария Кожевникова высказала свое мнение о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. 

Популярная актриса театра и кино сравнила ее с пиром во время чумы. Она отметила, что странно, но приятно читать гнев людей, учитывая то, что они сами выбирали и возводили в «звезды» участников вечеринки.

Такие мероприятия перестают быть личными, когда они проводятся в публичных местах

Кожевникова также подчеркнула в соцсети, что такие мероприятия перестают быть личными, когда они проводятся в публичных местах, информирует АиФ.

Информационное агентство «Informing»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Сценарист «Слова пацана» Золотарев нашел причину «убийства» героев киноленты

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Лолита заявила, что нашла в «голой» вечеринке Ивлеевой «потрясающее послевкусие»

Сегодня, 21:28

Актер сериала «Меченый» умер в 54 года от инфаркта после вечеринки

Сегодня, 21:03

Певец РФ Митя Фомин назвал Олега Газманова живой легендой российской эстрады

Сегодня, 19:43

Певица Слава нашла правильным назвать «срамотой» вечеринку Ивлеевой в Москве

Сегодня, 18:48

Опубликован список звезд, которые выступят по ТВ на Новый год

Сегодня, 16:23

Татьяна Навка откровенно рассказала о ссорах с Песковым

Сегодня, 14:48

Певец Шура нашел смелость признаться в чувствах Эвелине Бледанс на шоу «Дуэты»

Сегодня, 13:23

Милош Бикович нашел смелость и признался, что испытал страх от съемок в «Холопе 2»

Сегодня, 12:28

SH: Финальные выпуски телепроекта «Фантастика» посвятят члену жюри Дмитрию Красилову

Сегодня, 11:48

Актеры сериала «Букины» рассказали, почему согласились сняться в новом сериале

Сегодня, 10:33

«Слово пацана»: что будет после финала первого сезона сериала?

Вчера, 23:43

Автор книги «Слово пацана» нашел своего любимого героя из сериала

Вчера, 22:58

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев нашел положительные качества в своем герое Адидасе

Вчера, 22:18

Илья Резник нашел причину, почему Вайкуле постоянно оскорбляет Паулса и Россиию

Вчера, 22:08

Глюкоза показала 16-летнюю дочь Лидию в объятиях бойфренда: фото

Вчера, 20:48

«Анорексия»: фанаты обеспокоены состоянием Юлии Высоцкой

Вчера, 20:18

Участница реалити-шоу «Пацанки» найдена мертвой в гостиничном номере

Вчера, 20:08

Ани Лорак впервые вышла в свет с возлюбленным из Испании Исааком Виджраку

Вчера, 19:13

Мама Дмитрия Красилова нашла трогательные слова на церемонии прощания с сыном

Вчера, 18:43

Лепс осудил звезд, отказавшихся выступать на одной сцене с певцом SHAMAN

Вчера, 18:03

Новости партнеров
2023
ru-RU