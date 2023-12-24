Пермский психолог дал характеристики героям сериала «Слова пацана»

В финале «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+), вышедшем 21 декабря, пермский психолог предоставил характеристики главным героям. Он выделяет, что Андрей Пальто, один из главных персонажей, ищет защиты в группировке из-за отсутствия отцовской фигуры, которая бы предоставила ему необходимую поддержку и силу.

Эмоции и любовь замещаются материальными благами

В отношении Марата психолог отмечает, что его уход на улицу связан с тем, что в семье эмоции и любовь замещаются материальными благами. Отец парня, хотя могущественный и сильный, дистанцирован. Он часто отсутствует, что создает дефицит эмоциональной связи между ними. Эмоции у таких отцов могут быть деструктивными, а ребята в поиске любви и признания обращаются к группировкам.

Типичный представитель асоциального поведения

Относительно персонажа Кащея психолог подчеркивает, что он является типичным представителем асоциального поведения, обладающим умением манипулировать и с развитым социальным интеллектом. Его действия, направленные на удовлетворение потребностей, весьма логичны в рамках асоциального типа личности.

Эксперт также предполагает, что Валера Турбо стремился всегда придать себе значимость и поднять свой статус, используя слухи как инструмент для достижения этой цели.