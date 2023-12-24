Терапевт Кондрахин нашел ответ, что правильнее: закусывать или запивать алкоголь

Терапевт Андрей Кондрахин поделился рекомендациями по употреблению алкоголя перед Новым годом. Он отметил, что даже малые дозы спиртных напитков оказывают негативное влияние на организм, а чтобы смягчить их воздействие, нужно правильно запивать и закусывать.

Оптимальным вариантом является одновременное употребление закуски и напитка

Врач отметил, что оптимальным вариантом является одновременное употребление закуски и напитка, так как часть алкоголя мгновенно не попадает в желудок, что немного смягчает удар. Кроме того, стоит избегать обезвоживания. Поэтому рекомендуется делать перерыв на стакан воды.

Врач резюмировал, что от сладких алкогольных напитков и вовсе лучше воздержаться из-за негативного воздействия на печень.