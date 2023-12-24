Татьяна Навка нашла нужным рассказать, почему ее разочаровали США

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась своим самым большим разочарованием, связанным с поездкой в Нью-Йорк (США) с супругом Дмитрием Песковым несколько лет назад. В рамках передачи «На два слова» фигуристка рассказала, что ее 17-летней дочери не понравился этот грязный американский город с мусором и огромным количеством бездомных.

В восприятии Навки Америка не изменились с 1991 года

Навка также отметила, что в ее восприятии Америка не изменились с 1991 года, когда она впервые туда приехала. Татьяна, к слову, проживала в Штатах с Александром Жулиным. С тренером она зарегистрировала брак в Нью-Йорке в 2000 году, но вернулась в 2006 году в РФ.