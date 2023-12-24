Диетолог Соломатина нашла топ-5 групп продуктов, которые вредят мозгу

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о продуктах, которые негативно влияют на мозговую деятельность.

Топ-5 групп продуктов, которые вредят мозгу

Алкоголь. Запускает необратимые процессы в организме, может привести к гибели части клеток мозга.

Сладости. Продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать повреждение сосудов мозга, нарушение кровоснабжения, повышение плохого холестерина.

Фастфуд и трансжиры. Могут нарушать проницаемость клеток мозга, вызывать воспаление, ускорять процесс старения.

Продукты с высоким гликемическим индексом. Еда, которая быстро повышает уровень сахара, может вызывать головокружения, спутанность сознания.

Подсолнечное рафинированное масло. Большое количество омега-6 жирных кислот может привести к нарушению функций органа.