Диетолог Соломатина нашла топ-5 групп продуктов, которые вредят мозгу

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о продуктах, которые негативно влияют на мозговую деятельность.
Топ-5 групп продуктов, которые вредят мозгу
Алкоголь. Запускает необратимые процессы в организме, может привести к гибели части клеток мозга.
Сладости. Продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать повреждение сосудов мозга, нарушение кровоснабжения, повышение плохого холестерина.
Фастфуд и трансжиры. Могут нарушать проницаемость клеток мозга, вызывать воспаление, ускорять процесс старения.
Продукты с высоким гликемическим индексом. Еда, которая быстро повышает уровень сахара, может вызывать головокружения, спутанность сознания.
Подсолнечное рафинированное масло. Большое количество омега-6 жирных кислот может привести к нарушению функций органа.