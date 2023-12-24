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Звезда сериала «Глухарь» Алексей Черных нашел свою смерть в 43 года

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Звезда сериала «Глухарь» Алексей Черных нашел свою смерть в 43 года
Знаменитости
Источник фото: Соц.сети

Российский актер театра и кино Алексей Черных ушел из жизни в возрасте 43 лет. Причина смерти пока неизвестна, пишет Пятый канал. Об этом сообщила его коллега Екатерина Соломатина. 

Она описала Черных как человека невероятного таланта с трагичной судьбой, сложным характером, но честным и добрым. 

Интересно: Черных окончил Школу-студию МХАТ. Он работал в театре Et Cetera. Также актер снимался в различных сериалах, включая «Глухарь», «Сыщик», «Ищейка». Алексей озвучивал персонажей в кинофильмах, был голосом Энтони Мака в Marvel.

Информационное агентство «Informing»

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